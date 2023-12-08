Иранское гиперзвуковое успокоительное для разбушевавшегося Байдена

Иран вслед за Россией и Китаем успешно испытывает противокорабельные ракеты Александр Широкорад На фото: гиперзвуковая ракета Фаттах-2 (Фото: IRNA) Иран грозит нанести удар по американским авианосцам баллистическими противокорабельными ракетами «Зульфикар Басир» (Zulfigar Basir), если авианосные группы окажутся в районе Персидского залива.
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