Что нельзя делать перед Рождеством

6 января православные верующие отметят Рождественский сочельник. Какие запреты связаны с этим праздником? Как пишут «Известия», в этот день с точки зрения православия есть только два строгих запрета — вкушать пищу до окончания богослужения и гадать, а также заниматься другими языческими практиками (колядовать и т.
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