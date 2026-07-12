Смерть сенатора Грэма* грозит расколом в Сенате США

Смерть сенатора Линдси Грэма* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) может привести к расколу в Сенате США, где республиканское большинство было минимальным, а Грэм* играл ключевую роль в законодательных баталиях, включая бюджет, санкции против России и утверждение судей, пишет POLITICO.
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