Смерть сенатора Грэма* грозит расколом в Сенате США

Смерть сенатора Линдси Грэма* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) может привести к расколу в Сенате США, где республиканское большинство было минимальным, а Грэм* играл ключевую роль в законодательных баталиях, включая бюджет, санкции против России и утверждение судей, пишет POLITICO.