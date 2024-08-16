Исторические напёрстки Когда вместо «Здравствуйте» услышите слово «Хайль», знайте . .
Когда вместо «Здравствуйте» услышите слово «Хайль», знайте ...
Комментарии
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М
ММ
Недостреляли эсэсовцев...
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20 час.
Андрей ПандовРихтер
Надо было соглашаться с планом Черчилля - вместо Германии десять карликовых саксоний и тюрингий. Часть населения, кого поляки выселяли из Силезии и Пруссии - нпдо было в Сибирь вывозить на лесоповал.
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19 час.
Юрий Ильинов
Также, известен план англов -- напасть на СССР. Нельзя с ними связываться -- обманут! В итоге, саксонии и тюрингии разделили бы между недружественными нам странами, а нас оставили бы без ГДР.
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18 час.
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