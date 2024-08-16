Когда вместо «Здравствуйте» услышите слово «Хайль», знайте ...

Надо было соглашаться с планом Черчилля - вместо Германии десять карликовых саксоний и тюрингий. Часть населения, кого поляки выселяли из Силезии и Пруссии - нпдо было в Сибирь вывозить на лесоповал.

Юрий Ильинов

Также, известен план англов -- напасть на СССР. Нельзя с ними связываться -- обманут! В итоге, саксонии и тюрингии разделили бы между недружественными нам странами, а нас оставили бы без ГДР.