Когда вместо «Здравствуйте» услышите слово «Хайль», знайте ...

Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Комментарии
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М
ММ
Недостреляли эсэсовцев...
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20 час.
Андрей ПандовРихтер
Надо было соглашаться с планом Черчилля - вместо Германии десять карликовых саксоний и тюрингий. Часть населения, кого поляки выселяли из Силезии и Пруссии - нпдо было в Сибирь вывозить на лесоповал.
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19 час.
Юрий Ильинов
Также, известен план англов -- напасть на СССР. Нельзя с ними связываться -- обманут! В итоге, саксонии и тюрингии разделили бы между недружественными нам странами, а нас оставили бы без ГДР.
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18 час.

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