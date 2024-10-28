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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кожевников о судействе в КХЛ: «В целом оно стало стабильнее, меньше ляпов. Видимо, главный судья живет пятилетками – как в СССР. За 5 лет навел хоть какой-то порядок»

– Что хорошего отметили в игре «Спартака» и СКА? – Раскрутился СКА. Четыре звена бегут, гнут свою линию.

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