Как Россия решает ситуацию с топливом

Очереди на автозаправках — это, конечно, уникальная ситуация для России. Потому что в обычное время наша страна полностью самодостаточна по топливу и не только себя обеспечивает, но и другие страны — что бензином, что дизелем Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Поэтому нет сомнений, что ситуация с топливом временная и ее корневое решение лежит, конечно, не в экономической, а в военной и политической плоскости.