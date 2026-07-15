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Как Россия решает ситуацию с топливом

Как Россия решает ситуацию с топливом

Очереди на автозаправках — это, конечно, уникальная ситуация для России. Потому что в обычное время наша страна полностью самодостаточна по топливу и не только себя обеспечивает, но и другие страны — что бензином, что дизелем Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Поэтому нет сомнений, что ситуация с топливом временная и ее корневое решение лежит, конечно, не в экономической, а в военной и политической плоскости.

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