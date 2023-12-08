Нефть движется к седьмому недельному снижению цен из-за слабого спроса в Китае и избытка предложения Наталья МарковаНефтяные фьючерсы направлялись к седьмому недельному снижению подряд из-за опасений по поводу глобального избытка предложения и слабого спроса со стороны Китая.