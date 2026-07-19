В Архангельске стартовала 51-я Соловецкая регата: 8 экипажей поборются за 400 морских миль

В столице Поморья состоялось торжественное открытие юбилейного сезона парусной регаты. От Красной пристани, которая ровно сто лет назад провожала в арктические льды экспедицию Георгия Седова, сегодня вновь отошли яхты — на этот раз для того, чтобы дать старт Межрегиональному фестивалю «51-я Соловецкая регата».
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