В Архангельске стартовала 51-я Соловецкая регата: 8 экипажей поборются за 400 морских миль

В столице Поморья состоялось торжественное открытие юбилейного сезона парусной регаты. От Красной пристани, которая ровно сто лет назад провожала в арктические льды экспедицию Георгия Седова, сегодня вновь отошли яхты — на этот раз для того, чтобы дать старт Межрегиональному фестивалю «51-я Соловецкая регата».