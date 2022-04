Дополнение про Иберию для Crusader Kings III выйдет в конце весны, Netflix выпустит мобильную игру и мультсериал по мотивам «Взрывных котят», Джейсон Момоа ведёт переговоры о главной роли в экранизации Minecraft, сценарист Джона Уика напишет сценарий для киноадаптации Streets of Rage, слухи о скором выходе ремейка первой The Last of Us, сценаристка .