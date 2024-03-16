Голосование на выборах президента РФ в Москве проходит штатно и без нарушений

Голосование на выборах президента России в Москве проходит штатно и без нарушений. Об этом журналистам сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве в 2024 году Вадим Ковалев.
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