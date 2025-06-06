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Царьград

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Сенатор Голов предложил поднять штраф за курение в подъезде более чем в 30 раз

Сенатор Голов предложил поднять штраф за курение в подъезде более чем в 30 раз

Нынешние меры не помогают вразумить жильцов, которые не уважают право соседей на защиту от дыма.Размер штрафа за курение в подъездах многоквартирных домов следует поднять до 50 тысяч рублей, то есть более чем в 30 раз.

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Комментарии
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ИР
Игорь Рябин
На чем бы не оттоптаться.... Лишь бы вякнуть! Делом бы занялись, наркотой, алкашкой, миграцией,!
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16 час.
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