Разгром Эр-Рияда и бессилие Пентагона — уроки военного искусства от «парней в шлёпках» Саудовская Аравия планировала покончить с хуситами, но ее главные силы оказались в «котле» Отряды движения «Ансар Аллах» вошли в город Таиз.
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