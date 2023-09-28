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Ростех

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Авиастроители из Комсомольска-на-Амуре передали Минобороны РФ серийные Су-57 и Су-35С

Авиастроители из Комсомольска-на-Амуре передали Минобороны РФ серийные Су-57 и Су-35С

Фото: Антон Тушин Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации передал ВКС России очередные серийные самолеты пятого поколения Су-57 и истребители поколения 4++ Су-35С.

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