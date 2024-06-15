Биолог Джон Тауэр объяснил принципы процесса старения человека

Как выяснилось, жизнь требует определенной степени неустойчивости.Эксперт в области молекулярной биологии Джон Тауэр из США опубликовал в журнале Frontiers научную статью о роли нестабильности в жизни организмов, объясняющую процесс старения человека.
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