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Царьград

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Ставки рванули вверх: что изменил Совкомбанк и другие банки для своих клиентов

Ставки рванули вверх: что изменил Совкомбанк и другие банки для своих клиентов

Отечественный Совкомбанк с 31 июля переписал тарифы по трём депозитам. Самая заметная прибавка — у вклада «Регулярные %%»: на трёхмесячном сроке ставка выросла сразу на 0,4 процентного пункта и достигла 12,5% годовых.

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