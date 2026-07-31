Ставки рванули вверх: что изменил Совкомбанк и другие банки для своих клиентов

Отечественный Совкомбанк с 31 июля переписал тарифы по трём депозитам. Самая заметная прибавка — у вклада «Регулярные %%»: на трёхмесячном сроке ставка выросла сразу на 0,4 процентного пункта и достигла 12,5% годовых.
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