Идея провести первый в истории саммит Россия - Лига арабских государств (ЛАГ) по-прежнему "более чем актуальна", но точных сроков пока нет.
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