15-летнему сыну Рамзана Кадырова Адаму присвоено звание Героя Чечни

Депутат Адам Делимханов пояснил такое решение. Несмотря на скандал с участием сына главы Чечни Рамзана Кадырова из-за избиения в СИЗО республики поджигателя Корана Никиты Журавеля, 15-летнему Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской республики.
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