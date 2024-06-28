Михаил Дегтярев: российско-белорусская спартакиада сильнейших атлетов пройдет в 2025 году

По его словам, совместно усиливают работу по борьбе с употреблением допинга Спартакиада сильнейших спортсменов России и Белоруссии по зимним и летним видам спорта состоится в 2025 году, сообщил сегодня в своём телеграм-канале министр спорта России Михаил Дегтярев.
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