Михаил Дегтярев: российско-белорусская спартакиада сильнейших атлетов пройдет в 2025 году

По его словам, совместно усиливают работу по борьбе с употреблением допинга Спартакиада сильнейших спортсменов России и Белоруссии по зимним и летним видам спорта состоится в 2025 году, сообщил сегодня в своём телеграм-канале министр спорта России Михаил Дегтярев.