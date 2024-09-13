Комментарий: Китай не уступит на переговорах с ЕС по электромобилям

Переговоры между Европейским союзом (ЕС) и Китаем о запрете субсидий на электромобили продолжаются. Независимо от их исхода, решимость Китая защитить свои основные интересы не изменится, сообщает romanian.
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