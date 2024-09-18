Народный артист Чернов объяснил причины пропаганды Галкина против РФ

75-летний народный артист РФ Юрий Чернов сыграл более 100 ролей в кино. Наиболее яркими из них стали ученик Сыромятников из «Доживем до понедельника» и папа Сыроежкина в детском фильме «Приключения Электроника».
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