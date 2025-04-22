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Дать многодетным родителям до 35 лет особую госнаграду и премию предложили в Госдуме

Дать многодетным родителям до 35 лет особую госнаграду и премию предложили в Госдуме

Депутат Госдумы, лидер партии "Справедливая Россия – За правду", Сергей Миронов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением учредить государственную награду "Молодая родительская слава" для молодых многодетных родителей.

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