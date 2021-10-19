«Гандбольный Месси» Вяхирева рассказала ФАН, почему решила сделать перерыв в карьере

ФАН встретился с чемпионкой, разузнал подробности ее жизни и поинтересовался планами на будущее. Не так давно многие мировые СМИ написали о возможном уходе из спорта одной из звезд мирового гандбола Анны Вяхиревой по прозвищу «гандбольный Месси».