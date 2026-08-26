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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шон Брэди: «Пратес способен нокаутировать кого угодно, но, считаю, Моралес доставит Махачеву больше проблем»

Боец полусреднего веса UFC Шон Брэди считает, что Майкл Моралес доставит чемпиону дивизиона Исламу Махачеву больше проблем, чем Карлос Пратес.

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