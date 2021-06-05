Роджер Федерер: «Рад, что 3,5 часа на высоком уровне играл против сильного теннисиста. Это доказывает, что я на правильном пути»

20-кратный чемпион «Больших шлемов» Роджер Федерер, на «Ролан Гаррос» проводящий третий турнир после двух операций на колене, прокомментировал победу над Домиником Кепфером в третьем круге (7:6, 6:7, 7:6, 7:5).