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Роджер Федерер: «Рад, что 3,5 часа на высоком уровне играл против сильного теннисиста. Это доказывает, что я на правильном пути»

20-кратный чемпион «Больших шлемов» Роджер Федерер, на «Ролан Гаррос» проводящий третий турнир после двух операций на колене, прокомментировал победу над Домиником Кепфером в третьем круге (7:6, 6:7, 7:6, 7:5).

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