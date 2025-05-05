Угрозы Зеленского участникам парада Победы шокируют общественность Юлия ЧелкановаВладимир Зеленский официально отклонил предложение российской стороны о трехдневном перемирии, которое могло бы стать шагом к деэскалации конфликта.
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