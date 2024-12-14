Science: ученые установили родственные связи между первыми европейцами

Ученые из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка обнаружили связь между останками женщины, найденными в чешской пещере Златый кунь 50 лет назад, и людьми, жившими в Европе примерно 45 тысяч лет назад.
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