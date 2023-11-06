Блинкен пообещал доставку гуманитарной помощи в сектор Газа

В ближайшие дни в сектор Газа будет обеспечена доставка гуманитарной помощи. Об этом в понедельник, 6 ноября, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Анкаре.
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