Блинкен пообещал доставку гуманитарной помощи в сектор Газа

В ближайшие дни в сектор Газа будет обеспечена доставка гуманитарной помощи. Об этом в понедельник, 6 ноября, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Анкаре.