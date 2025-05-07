Астраханка в положении посмотрела сериал и выбрала необычное имя для дочери

Точнее, это имя давно уже выбрал ее муж. Жена согласилась не сразу. Когда семья астраханцев еще только планировала рождение ребёнка, муж сказал, что мечтает о дочке и хочет назвать её Арьей - именем героини сериала «Игра престолов».
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