Астраханка в положении посмотрела сериал и выбрала необычное имя для дочери

Точнее, это имя давно уже выбрал ее муж. Жена согласилась не сразу. Когда семья астраханцев еще только планировала рождение ребёнка, муж сказал, что мечтает о дочке и хочет назвать её Арьей - именем героини сериала «Игра престолов».