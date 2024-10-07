Лукашенко: Минск ценит позицию Путина по развитию отношений с Белоруссией

Белоруссия высоко ценит позицию России, нацеленную на развитие взаимовыгодных отношений стран. Об этом в поздравлении с днем рождения к российскому коллеге Владимиру Путина заявил президент республики Александр Лукашенко, слова привела его пресс-служба.