Лукашенко: Минск ценит позицию Путина по развитию отношений с Белоруссией

Белоруссия высоко ценит позицию России, нацеленную на развитие взаимовыгодных отношений стран. Об этом в поздравлении с днем рождения к российскому коллеге Владимиру Путина заявил президент республики Александр Лукашенко, слова привела его пресс-служба.
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