Светлана Смирнова-Марцинкевич научится соединять сердца в мини-сериале «Будьте счастливы»

Премьера драмеди «Будьте счастливы» состоится 13 октября на ТВ-3. Главная героиня мини-сериала в исполнении Светланы Смирновой-Марцинкевич попадает в крайне сложные жизненные обстоятельства, но в результате получает сверхъестественную способность — находить идеальные пары для других людей, уточняет пресс-служба телеканала.