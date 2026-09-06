💰 Молодые аграрии в Крыму могут получить до 300 тысяч рублей Министр сельского хозяйства Республики РК Денис Кратюк сообщил о приеме документов на единовременную выплату для молодых специалистов, работающих в аграрной сфере.
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