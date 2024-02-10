Продюсер Рудченко пояснил, почему Киркоров вернулся в шоу «Маска»

Таня Пантелеева

Сколько можно его терпеть. Противно смотреть на все это жюри, особенно на Филю. Он уже всем надоел. Продюсеры его поддерживают, вместе с ним огромные бабки стригут. Гнать его. Не хотим на него смотреть