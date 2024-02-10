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Продюсер Рудченко пояснил, почему Киркоров вернулся в шоу «Маска»

Продюсер Рудченко пояснил, почему Киркоров вернулся в шоу «Маска»

Певец Филипп Киркоров вернулся на пост председателя жюри в шоу «Маска». Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на продюсера Павла Рудченко, Киркоров снова стал судьей в популярном проекте, поскольку он остается одним из самых успешных артистов в российском шоу-бизнесе.

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Комментарии
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Таня Пантелеева
Сколько можно его терпеть. Противно смотреть на все это жюри, особенно на Филю. Он уже всем надоел. Продюсеры его поддерживают, вместе с ним огромные бабки стригут. Гнать его. Не хотим на него смотреть
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17 час.
Светлана Рейнбах
Кого то удовлетворил из верхов и ТВ. Он ради  денег готов .И он снова будет смеяться над протестом народа, плевал и победил.
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16 час.

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