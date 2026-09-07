Экс-министр обороны Украины вновь призвал мобилизовать женщин в ВСУ. Резников заявил, что женщин следует активнее привлекать к военной службе.
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