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Компании в феврале разместили облигации на 627 млрд рублей

В феврале корпоративные заемщики разместили 133 выпуска бумаг на сумму более 627 млрд руб. Это более чем на треть выше результата января и в 2,5 раза выше показателя годовой давности, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на предварительные расчеты агентства Cbonds.

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