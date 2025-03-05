Компании в феврале разместили облигации на 627 млрд рублей

В феврале корпоративные заемщики разместили 133 выпуска бумаг на сумму более 627 млрд руб. Это более чем на треть выше результата января и в 2,5 раза выше показателя годовой давности, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на предварительные расчеты агентства Cbonds.