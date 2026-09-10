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Подмосковный спортсмен Коловский исполнил мечту еще одного особенного ребенка

Подмосковный спортсмен Коловский исполнил мечту еще одного особенного ребенка

Председатель Московского областного отделения движения «Здоровое Отечество», чемпион России по армреслингу Руслан Коловский реализует благотворительный проект «Мои мини-мечта».

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