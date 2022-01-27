В Хабаровске впервые открыли государственный кризисный центр для женщин

В Хабаровске впервые открылось отделение кризисного центра для женщин — матери с детьми, попавшие в трудную жизненную ситуацию, смогут разместиться в госучреждении бесплатно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
В Хабаровске впервые открылось отделение кризисного центра для женщин — матери с детьми, попавшие в трудную жизненную ситуацию, смогут разместиться в госучреждении бесплатно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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