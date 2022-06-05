В Магадане сотрудники Госавтоинспекции приняли участие в торжественном открытии тематической площадки «Автогородок»

В Магадане сотрудники Госавтоинспекции приняли участие в торжественном открытии тематической площадки «Автогородок»

Сотрудники Госавтоинспекции приняли участие в торжественном открытии детской площадки по Правилам дорожного движения «Автогородок», расположенной на территории городского парка.

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