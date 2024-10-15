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Маркетологи превратили бытовую химию в "конфетки" для детей: Семейная трагедия, унёсшая жизни, вскрыла неудобные факты

Маркетологи превратили бытовую химию в "конфетки" для детей: Семейная трагедия, унёсшая жизни, вскрыла неудобные факты

Гибель четырёх детей в Красноярском крае оказался трагедией не только для отдельно взятой семьи. Многие оказались в настоящей опасности.

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Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
А кто отменил наши ГОСТы из СССР в угоду ТУ для торгашей???? Видимо Америка , а может напомнить конкретные фамилии наших правителей по принятию таких решений!.... А почему же они не отвечают за принятые ими же решения и последствия от таких решений? А ведь по законам Библии, за все надо ПЛАТИТЬ!!!! И тогда бы и СМСкам не собирали деньги с народа, а с конкретных и небедно миллиардных конкретных счетов , конкретных виновников-многие бы здоровье поправили и не болели бы, как сейчас!
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