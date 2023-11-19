Ольга Бузова объяснила, почему просила у Тарасова миллионы во время брака

Ольга Бузова объяснила, почему просила у Тарасова миллионы во время бракаДмитрий Тарасов и Ольга БузоваПевица Ольга Бузова в интервью Надежде Стрелец рассказала, что во время их брака с футболистом Дмитрием Тарасовым супруг оплачивал большинство ее расходов.