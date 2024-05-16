Дом по программе реновации построят вблизи станции метро «Народное Ополчение»

В районе Хорошево-Мневники возведут дом по программе реновации. Об этом рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Юлиана Княжевская.