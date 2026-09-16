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Царьград

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Разыгравшийся солнечный ветер принесёт магнитные бури. Прогноз на 16 сентября и завтра

Разыгравшийся солнечный ветер принесёт магнитные бури. Прогноз на 16 сентября и завтра

Малая магнитная буря разыграется на Земле уже в среду, 16 сентября. Чего ждать дальше.По прогнозу специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в среду, 16 сентября, наблюдается повышенная скорость солнечного ветра.

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