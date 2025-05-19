«Известия»: в Госдуме обсуждают новые меры поддержки участников спецоперации

Данный вопрос обсудят в конце мая на встрече с замминистра обороны Анной Цивилевой Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Государственной думы Нина Останина заявила, что в конце мая на встрече с заместителем министра обороны Анной Цивилевой будут обсуждаться законодательные инициативы по улучшению жизни участников специальной военной операции.