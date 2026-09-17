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Энергетики остановили сильный поток горячей воды на улице Песчаной в Барнауле

Энергетики остановили сильный поток горячей воды на улице Песчаной в Барнауле

Ремонт поврежденного участка теплосети продолжается Энергетики обнаружили повреждение теплосети в районе пересечения улиц Песчаной и Челюскинцев в Барнауле, где ранее на поверхность вышла горячая вода.

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