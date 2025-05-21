Президент России Владимир Путин объяснил цель визита в Курскую область. Он заявил, что владеет информацией по ситуации в регионе от военных и спецслужб, но хотел получить взгляд с места событий, передает ТАСС.
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