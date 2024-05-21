HeadHunter: число вакансий в арктической зоне России выросло почти на 50% за год

Компании из арктической зоны России ??? Согласно официальным данным Арктического Совета РФ, арктическая зона России охватывает 9 регионов: четыре относятся к ней полностью, пять – частично, площадь арктических территорий – 4,8 млн км² (28% территории страны).
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