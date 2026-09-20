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Газета.ру

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В ВСУ заявили о вероятности захода российских военных в Запорожье зимой

В ВСУ заявили о вероятности захода российских военных в Запорожье зимой

Российские подразделения уже этой зимой могут зайти в Запорожье. Такое мнение выразил командир 1-го отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий Филатов, передает украинское издание «Страна.

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