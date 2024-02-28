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Небензю тыкнули Навальным в ООН. После ответа постпреда РФ над американским столом нависла тишина

Небензю тыкнули Навальным в ООН. После ответа постпреда РФ над американским столом нависла тишина

Вчера 33K прочитали Вот взялся Запад обсуждать кончину Навального* и со всех сторон мусолит эту тему.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
КАК ХОРОШО ИМ ОТВЕТИЛ.
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13 час.
Андрей Павлов
Пока у нас правит бизнес, все это фигня. Небензя ответил. И? Кто отреагировал? Никто.
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11 час.
ГМ
Георгий Михалев
Ну это у вас, а у нас Путин правит.
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5 час.

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