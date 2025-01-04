Гладков: Посёлок Малиновка в Белгородской области атаковали два дрона ВСУ Посёлок Малиновка Белгородского района подвергся атаке двух вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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