Обратите внимание на свою походку и узнайте, повышен ли у вас риск сахарного диабета

Присмотритесь к своей походке. Идете неспеша, вразвалку или постоянно ускоряете шаг, пытаясь обогнать других прохожих? Оказалось, темп ходьбы может предсказать, разовьется ли у человека диабет второго типа.
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