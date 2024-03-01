Военнослужащие группы Вооружённых сил Российской Федерации «Центр» в рамках ведения сражений на Авдеевском участке линии боевого сумели поразить два отправленных боевикам Киева Соединёнными Штатами Америки танка Abrams.
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